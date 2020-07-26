Скрытый от посторонних глаз: в честь какого святого назван храм прямо на борту парусника «Крузенштерн»

На борту учебного парусника «Крузенштерн» присутствует одно необычное помещение. Прямо на шлюпочной палубе за обычной палубной дверью расположилась еще одна - деревянная, с распятием.

«Это - православный храм, в честь святого Федора Федоровича Ушакова, адмирала российского флота», - пояснил капитан барка Михаил Еремченко.

По свидетельствам современников, капитан Фаддей Беллинсгаузен был очень человечным и религиозным. За годы его экспедиции погибли всего два матроса, что являлось рекордом того времени. В чем была и заслуга Беллинсгаузена.

«Он исключил на своих судах в период экспедиции телесные наказания. В то время, как было принято использовать палки и розги. Это было исключено. Шло воздействие исключительно христианским языком и добродетелью», - рассказал Еремченко в эфире программы «Военная приемка».

О нелегкой жизни моряков парусных кораблей, а также о том, какой след в истории был оставлен отечественными мореплавателями 200 лет назад, смотрите в новом выпуске программы «Военная приемка» - «Антарктида. Континент, открытый русскими моряками».