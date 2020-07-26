Путин и Зеленский обсудили урегулирование на Украине
Переговоры были проведены по инициативе Киева.
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В воскресенье, 26 июля, Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский в рамках телефонных переговоров обсудили урегулирование ситуации в Донбассе.
«Констатирована необходимость повышения эффективности переговорных усилий в рамках минской контактной группы. Акцентировали важность безусловного соблюдения договоренностей по прекращению огня в Донбассе», - отметили в пресс-службе Кремля.
Уточняется, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны.
Ранее стало известно, что с понедельника, 27 июля, в самопровозглашенной Донецкой республике прекращаются все боевые действия.