Дегтярев впервые вышел к митингующим в Хабаровске

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев впервые вышел к митингующим в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Прямая трансляция шла в аккаунте Дегтярева в Instagram.

Общение Дегтярева с митингующими проходило поздно вечером 26 июля. Он заявил, что с акциями протеста «надо заканчивать». Также Дегтярев прокомментировал дело Сергея Фургала, отметив, что «его судьба находится в руках правосудия».

Ранее врио региона заявлял, что никому не позволит диктовать себе условия. По его словам, у него на данный момент слишком много работы.

Напомним, Сергея Фургала задержали 9 июля из-за вменяемой ему причастности к преступной деятельности организованной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца. Сам Фургал виновным себя не признает.