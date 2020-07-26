Врач назвал симптомы приближающегося рака

Своевременно выявить онкологию кишечника возможно только при помощи колоноскопии, заявил главный гастроэнтеролог Москвы Дмитрий Бордин.

«С точки зрения рака толстой кишки, здесь совершенно четко понятно: структура предракового заболевания - полипы, которые можно выявить при колоноскопии», - сказал специалист.

По его словам, с данным заболеванием ориентироваться на конкретные симптомы невозможно, так как только колоноскопия позволит понять есть ли рак или нет.

Бордин уточнил, что рак кишечника возникает в возрасте старше 45-50 лет, поэтому именно в этом возрасте рекомендуется пройти первое обследование.

При своевременном прохождении колоноскопии одна из наиболее злокачественных опухолей может быть предотвращена или выявлена на ранней стадии, напомнил гастроэнтеролог в эфире радиостанции «Говорит Москва».