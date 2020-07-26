Три жилых дома в Химках эвакуировали из-за угрозы взрыва
На месте работают сотрудники правоохранительных органов, экстренных служб и кинологи.
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
Жителей трех домов в Левобережном микрорайоне Химок эвакуировали, так как неизвестный сообщил о «минировании» зданий. Инцидент произошел на улице Зеленой.
«Поступило анонимное сообщение от неизвестного о том, что в домах 7, 9 и 15, заложены взрывные устройства», - передает ТАСС.
Решение об эвакуации было принято в целях безопасности жильцов.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов, экстренных служб и кинологи, передает ТАСС.