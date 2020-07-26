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Взгляд из космоса: парады в честь Дня ВМФ РФ сняли с МКС

Ирина Егорова
16:45 26.07.2020
Снимки сделал космонавт Иван Вагнер.
Взгляд из космоса: парады в честь Дня ВМФ РФ сняли с МКС
© Фото: Роскосмос

Роскосмос опубликовал снимки городов с МКС, где сегодня прошли парады в честь Дня Военно-Морского флота. Фотографии сделал космонавт Иван Вагнер.

«Сердцем» ВМФ является город Кронштадт. На снимке он хорошо различим, так как располагается на острове Котлин. В городе морской славы в Главном Военно-морском параде приняли участие боевые корабли крупного водоизмещения. Особенностью Морского парада на Кронштадтском рейде стало участие в нем океанографического исследовательского судна «Адмирал Владимирский», совершившего длительную экспедицию, посвященную 200-летию открытия русскими моряками Антарктиды и 250-летию со дня рождения И.Ф. Крузенштерна.

© Кронштадт, Роскосмос

Парадный строй кораблей выглядит маленькими белыми точками посреди воды во Владивостоке. Сегодня там предстали во всей красе ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», корвет «Громкий», МПК «Кореец», базовый тральщик «БТ-100», ракетный катер «Р-18» и большая дизельная подводная лодка.

© Роскосмос

В Питере приняли участие 46 надводных кораблей, катеров и подводных лодок. Под разведенными мостами, от Благовещенского до Троицкого мостов прошли как новейшие боевые корабли так и легендарные образцы. Впервые участие в параде принял фрегат «Адмирал Касатонов».

© Санкт-Петербург, Роскосмос

Эти кадры - с морского парада из Новороссийска.

© Новороссийск, Роскосмос

В Севастополе были  представлены фрегаты Черноморского флота «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен», гвардейский ракетный крейсер «Москва», сторожевые корабли «Пытливый» и «Ладный», большие десантные корабли «Цезарь Куников», «Азов» и «Ямал», малый ракетный корабль «Ингушетия», подводная лодка «Колпино», ракетный корабль на воздушной подушке «Самум», парусное судно «Херсонес» и многие другие.

© Севастополь, Роскосмос

Всего в праздничных мероприятиях 26 июля в базах Военно-морского флота России прнияло участие около 15 тысяч военнослужащих, было задействовано более 250 кораблей и судов различных классов, около 80 самолетов и вертолетов, а также свыше 100 единиц наземной техники.

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