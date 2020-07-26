Граната взорвалась вблизи автомойки в Харькове

В ночь на 26 июля в Харькове граната РГД-5 взорвалась у автомойки, в результате чего был серьезно поврежден фасад здания. Об этом заявил руководитель следственного управления полиции региона Сергей Чиж.

© Сергей Чиж, Facebook

По его словам, о произошедшем в полицию сообщил владелец автомойки. Пострадавших в ходе инцидента нет.

На представленных кадрах с места видно, что перед зданием в земле из-за взрыва гранаты образовалась воронка.

© Сергей Чиж, Facebook

«В ходе осмотра места происшествия полицейские предварительно установили, что взорвалась ручная граната РГД-5», - уточнил он в заявлении на своей странице в Facebook.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.