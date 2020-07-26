Доктор Мясников назвал главные показатели здоровья человека

Главный врач московской городской больницы №71 Александр Мясников заявил, что основополагающими показателями здоровья человека являются давление, уровень холестерина и сахара в крови, а также объем талии.

«Давление, холестерин, сахар крови и объем талии - важнейшие факторы, на которые каждый человек должен обращать внимание», - считает специалист.

По словам Мясникова, высокие показатели данных параметров означают «смертельный квартет», из-за чего у человека возрастает риск пострадать от угрожающих жизни патологий – инсульта, инфаркта, диабета или различных онкологических заболеваний.

Врач подчеркнул, что величина талии в данном перечне выделена не случайно, так как ее высокие значения намного опаснее наличия лишнего веса.

Максимально допустимый объем талии у женщин может составлять 88 сантиметров, у мужчин – не более 102 сантиметров.

«Превышение этих нормативов говорит о том, здоровье человека находится под реальной угрозой», - заключил Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

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