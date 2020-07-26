«Все ждали»: Шойгу рассказал Путину о подготовке к Главному Военно-морскому параду

Министр обороны Сергей Шойгу заявил в разговоре с Владимиром Путиным, что «все офицеры, и командование Военно-Морского Флота готовились к этому параду, ждали его».

«Благодаря тому, что у нас идет довольно активное и серьезное вооружение флота, нам в целом, благодаря программе, которая на сегодняшний день есть, Вы совершенно правильно сказали, есть что показать.

Также Путин поблагодарил Шойгу за подготовку и проведение Главного парада ВМФ РФ. По словам российского лидера, празднование Дня ВМФ «стало хорошей традицией, большим праздником не только для военных моряков, но и для всей страны».

Напомним, что в праздничных мероприятиях в честь Дня ВМФ принимал участие президент страны Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и главком ВМФ Николай Евменов.