Праздничный салют в честь Дня ВМФ прогремел во Владивостоке
Во Владивостоке над акваторией Амурского залива в районе Спортивной набережной прошел праздничный артиллерийский салют в День Военно-Морского Флота России.
Отмечается, что проведение салюта обеспечило подразделение Береговых войск Тихоокеанского флота. Всего прозвучало 30 артиллерийских залпов.
«Запуск фейерверочных выстрелов производился салютными установками 2А-85 с позиции у военно-исторического музея "Владивостокская крепость". Для звукового сопровождения фейерверка с площадки в районе мыса Боброва действовали 2 гаубицы Д-30», - уточнил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.
В качестве подарка морякам Тихоокеанского флота и жителям города еще один праздничный салют состоялся над акваторией бухты Золотой Рог.