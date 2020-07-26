Путин рассказал Шойгу, после чего решил начать подготовку Главного военно-морского парада

Возвращаясь из Санкт-Петербурга, Владимир Путин провел в самолете встречу с министром обороны Сергеем Шойгу. Он поблагодарил Министерство обороны за подготовку и проведение Главного Военно-морского парада в Санкт-Петербурге и других городах страны. Также Владимир Путин рассказал, после какого момента он отдал поручение главе оборонного ведомства готовиться к празднику в честь дня ВМФ.

«Кстати говоря, я так же летел в самолете, читал, я люблю, Вы знаете, почитывать историческую литературу. Мне попалась статья о главном военно-морском параде, который проводился в дореволюционной России на рейде Кронштадта. Я Вам прямо с борта позвонил. И после этого началась подготовка Главного военно-морского парада в Петербурге и других акваториях», - рассказал он.

По словам российского лидера, празднование Дня ВМФ «стало хорошей традицией, большим праздником не только для военных моряков, но и для всей страны».