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Путин поблагодарил Шойгу за подготовку и проведение Главного парада ВМФ РФ

Ирина Егорова
15:03 26.07.2020
В праздничных мероприятиях в честь Дня ВМФ принимал участие президент страны Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и главком ВМФ Николай Евменов.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Путин поблагодарил Шойгу за подготовку и проведение Главного парада ВМФ РФ. 

«Хочу поблагодарить Вас, руководство Минобороны, военно-морского аппарата в Петербурге и других городах. Передайте слова благодарности всему составу, всем,  кто принимал участие в подготовке этого большого масштабного мероприятия. Поздравляю вас с праздником», - сказал глава РФ.

В праздничных мероприятиях в честь Дня ВМФ принимал участие президент страны Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и главком ВМФ Николай Евменов. 

Также парады в честь дня ВМФ прошли в семи городах России. Всего в парадах ко Дню ВМФ было задействовано около 15 тысяч военнослужащих, более 250 кораблей и судов, свыше 100 единиц наземной техники, около 80 самолетов и вертолетов. 

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