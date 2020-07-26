Путин поблагодарил Шойгу за подготовку и проведение Главного парада ВМФ РФ.

«Хочу поблагодарить Вас, руководство Минобороны, военно-морского аппарата в Петербурге и других городах. Передайте слова благодарности всему составу, всем, кто принимал участие в подготовке этого большого масштабного мероприятия. Поздравляю вас с праздником», - сказал глава РФ.

В праздничных мероприятиях в честь Дня ВМФ принимал участие президент страны Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и главком ВМФ Николай Евменов.

Также парады в честь дня ВМФ прошли в семи городах России. Всего в парадах ко Дню ВМФ было задействовано около 15 тысяч военнослужащих, более 250 кораблей и судов, свыше 100 единиц наземной техники, около 80 самолетов и вертолетов.