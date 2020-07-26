Эксперт объяснил, почему повышение тарифов на Интернет и ТВ неизбежно

Главной причиной повышения цен на тарифы домашнего интернета являются «пакет Яровой», снижение курса рубля и пандемия коронавируса, считает интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

«Мы об этом говорили еще в момент споров относительно "пакета Яровой", что неизбежно это все приведет к подорожанию тарифных планов и доступа в Сеть», - сказал эксперт.

Помимо этого, существенным фактором на увеличение стоимости услуг оказывает изменение курса рубля, так как «вся инфраструктура российского интернета строится на импортном оборудовании».

В то же время из-за пандемии COVID-19 люди стали больше потреблять трафика, что также серьезно сказалось на прибыли операторов.

«В 2020 году цены на интернет будут серьезно расти. В связи с этим операторы будут предлагать клиентам более высокие скорости, большее количество сервисов, чтобы нивелировать недовольство людей ростом цен», - заключил Мариничев в интервью телеканалу «360».

На данный момент аналитики предполагают, что подорожание стоимости услуг интернета может составить 15%.