Квартира жилого дома охвачена огнем в Петербурге
По причине пожара в городе временно перекрыт Учебный переулок.
© Видео: Алексей Васильев, Вконтакте © Фото: Алексей Васильев, Вконтакте
В Санкт-Петербурге произошел пожар по адресу Учебный переулок, 3. Согласно имеющейся информации, загорелась квартира на верхнем этаже жилого дома.
В настоящий момент весь переулок перекрыт. Очевидцы сообщают, что на место происшествия подъехали как минимум три пожарных машины и одна карета скорой помощи.
Сообщение об инциденте и фото с места опубликованы в социальной сети «Вконтакте».