Квартира жилого дома охвачена огнем в Петербурге

В Санкт-Петербурге произошел пожар по адресу Учебный переулок, 3. Согласно имеющейся информации, загорелась квартира на верхнем этаже жилого дома.

В настоящий момент весь переулок перекрыт. Очевидцы сообщают, что на место происшествия подъехали как минимум три пожарных машины и одна карета скорой помощи.

Сообщение об инциденте и фото с места опубликованы в социальной сети «Вконтакте».