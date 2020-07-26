Киргизия получила новую партию гуманитарной помощи от России

Сегодня в Бишкек из России прибыл гуманитарный груз с медикаментами для борьбы с коронавирусом. Рано утром его доставил в республику самолет МЧС РФ.

На борту помимо лекарств, находились передвижные рентгены, аппараты для искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а также прикроватные мониторы, хирургические маски и средства защиты.

С новой техникой кыргызских коллег научат работать специалисты из нашей страны. На этой неделе в Бишкек уже прилетели две группы российских медиков - 50 гражданских и 20 военных.

Коллег из РФ сразу же распределили по местным больницам, где они приступили к работе в красных зонах с пациентами с COVID-19. А ранее в республику доставили десятки тысяч тест-систем.