Названа наиболее вероятная причина гибели динозавров

Выдвигая гипотезы о причинах исчезновения с нашей планеты динозавров, ученые традиционно придерживаются двух версий. Согласно одной из них, на Землю мог упасть огромный астероид и поднять в воздух большую массу пыли и газов. Они якобы заставили солнечный свет потускнеть и остудили планету, изменив на ней климат. Предположительно, астероидом мог быть тот, из-за которого образовался кратер Чикшулуб на полуострове Юкатан.

Согласно вулканической версии, в какой-то момент началось долгое и массовое извержение вулканов (следы от которых до сих пор изучают на плоскогорье Декан в западной и центральной Индии). Из-за вулканов в атмосфере Земли снова появилось много пепла и газов, которые застили солнечный свет.

Ученые решили провести исследование, чтобы сравнить, насколько сильно вулканы и астероид могли изменить среду обитания динозавров. Для этого были созданы несколько моделей, которые учитывали разные типы газов, появившиеся в атмосфере в обоих случаях, количество пыли и многое другое.

В статье американских специалистов из PNAS говорится, что условия обитания для динозавров оставались вполне пригодными до конца мелового периода. Поэтому только лишь извержений вулканов для их гибели было все-таки недостаточно. Однако потом прилетел астероид, и солнечный свет потускнел уже на 10-20%. Портал Science News указывает, что только лишь 10% хватило бы для очень сильных экологических проблем - растения уже начали бы массово вымирать, а за растениями и многие другие.

Средняя температура на планете упала до -30…-40 градусов и оставалась на этом уровне около 20 лет, и животным было очень сложно выживать в таком климате. Однако после мел-палеогенового вулканы почти сразу подняли температуру на 5 °С, благодаря чему млекопитающие получили шанс захватить Землю. Однако динозавры справиться с такой встряской не могли, несмотря на помощь со стороны вулканов.

Хотя, возможно, в действительности они начали вымирать гораздо раньше, а астероид просто этот процесс сильно ускорил. Но все же утверждать на 100 процентов, что в гибели динозавром виноват астероид, все же нельзя, поскольку воспроизведенные климатические модели все не точны.