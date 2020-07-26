«Знак доброй воли»: папа Римский приветствовал решение о новом прекращении огня в ДНР

Папа Римский Франциск приветствовал решение, достигнутое на переговорах контактной группы в Минске, о прекращении всех боевых действий в Донбассе.

«Благодарю за этот знак доброй воли, направленный на восстановление столь желанного мира в этом измученном регионе, молюсь за то, чтобы согласованное было наконец-то осуществлено на практике, в том числе и посредством эффективного процесса разоружения и удаления мин», - заявил понтифик в ходе обращения к верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане.

По его словам, только таким образом можно будет «восстановить доверие и создать предпосылки для столь необходимого и столь ожидаемого людьми примирения». Трансляцию обращения вел Vatican News.

С понедельника, 27 июля, в самопровозглашенной Донецкой республике вступает в силу режим полного и бессрочного прекращения огня. Данный режим начнется в самопровозглашенной республике в связи с достигнутыми 22 июля договоренностями на переговорах контактной группы в Минске.

Режим прекращения огня предусматривает запрет на наступательные и диверсионные действия, ведение огня, в том числе снайперского, размещение вооружения в населенных пунктах, а также дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня.