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Герасимов вручил Корабельную чашу главкому ВМФ РФ

Ирина Егорова
14:35 26.07.2020
Полковая чаша - это новый знак воинской доблести, вручаемый воинским формированиям. Она символизирует единство, сплоченность, воинского братства.
Герасимов вручил Корабельную чашу главкому ВМФ РФ
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В День Военно-морского Флота в здании Адмиралтейства состоялась торжественная церемония вручения Корабельной чаши Главному командованию ВМФ.

Первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов вручил Корабельную чашу главкому ВМФ адмиралу Николаю Евменову.

«За заслуги личного состава Военно-морского флота перед Отечеством Главному командованию ВМФ вручается Корабельная чаша. Уверен, что этот символ доблести, отваги и патриотизма российских моряков послужит сохранению славных флотских традиций», - сказал начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

По его словам, российский военный флот за более чем трехвековую историю одержал немало блестящих побед и заложил крепкие боевые традиции, заявил Герасимов.

«Право России считаться великой морской державой завоевано поколениями военных моряков, чьи мужество, героизм и триумфы в сражениях снискали немеркнущую славу нашей стране. И сегодня наш Военно-Морской Флот остается надежным оплотом государства, способным защитить его интересы в любой точке Мирового океана», - отметил он в ходе торжественной церемонии.

Полковая (корабельная) чаша, это новый знак воинской доблести, вручаемый воинским формированиям. Чаша символизирует единство, сплоченность, воинского братства.

Также Герасимов и Евменов в здании Главного Командования ВМФ открыли барельеф, посвященный первой в российской истории морской победе русского флота у мыса Гангут.

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