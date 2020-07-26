Подводная съемка: МРК «Буян-М» показали с необычного ракурса

Сегодня, в ходе Главного Военно-морского парада в Санкт-Петербурге, малый ракетный корабль проекта 21631 «Буян-М» показали из-под воды. На кадрах видно, как мощные винты судна перемешивают тонны воды реки Невы.

Малый ракетный корабль проекта 21631 «Буян-М», является вторым серийным кораблем проекта. Малые ракетные корабли проекта 21631 (шифр «Буян-М») - российские многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли малого водоизмещения, ближней морской зоны. Они созданы для охраны и защиты экономической зоны государства. Однако практическое боевое применение кораблей проекта из акваторий Каспийского и Средиземного морей по целям в Сирии показало их более широкие боевые возможности.

В параде также принял участие малый ракетный корабль проекта 22800 «Советск», Андреевский флаг на котором был поднят менее года назад.