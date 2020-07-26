Названа привычка, повышающая риск сердечного приступа

В британском центре исследования проблем здоровья Biobank проанализировали образ жизни около 500 тысяч добровольцев в возрасте от 37 до 73 лет. В анкетах опрошенные граждане ответили на вопрос, сколько времени в день они проводят за просмотром телевизора.

Специалисты пришли к выводу, что если сидеть у экрана более двух часов, то это может увеличить риск развития заболеваний сердца и привести в дальнейшем к сердечному приступу.

Как пишет Daily Mail, результаты анализа показали, что у тех добровольцев, кто смотрел телевизор более двух часов в день, риск умереть от инфарктов увеличивался на 8%. А наступление смерти по другим причинам - только на 5%. Кроме того, было установлено, что всего один час прогулок в сутки сокращал риск смерти сразу на 10%.