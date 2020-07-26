Су-25БМ раскрасили небо над Петербургом в цвет российского триколора: видео

Парадный строй авиации в Главном Военно-морском параде в Санкт-Петербурге завершили штурмовики Су-25БМ. Они раскрасили небо над Северной столицей в цвета российского триколора.

Также в воздушной части парада приняли участие современные истребители Су-33, Су-27, МиГ-29, фронтовые бомбардировщики Су-24, противолодочные самолеты Ту-142, Ил-38, самолеты-амфибии Бе-200 и Бе-12, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50, топливозаправщик Ил-78, имитирующий заправку в воздухе пары новейших многофункциональных истребителей Су-30СМ, а также вертолеты Ми-8, Ка-31Р, Ка-29 и Ка-27М.

Сегодня, 26 июля, в России отмечается День военно-морского флота, по случаю которого на основных базах ВМФ России прошли парады с участием рекордного количества кораблей.