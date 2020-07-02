Грядет гроза: в Подмосковье объявили «желтый» уровень опасности

В Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы. Это следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.

«Погода потенциально опасна», - уточняется в сообщении.

Предупреждение будет действовать с 9.00 до 21.00 в четверг, 2 июля.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что июль будет теплым на большей части территории России. А в некоторых регионах, по его словам, будет даже аномально жаркая погода.