В ДНР заявили о полном бессрочном прекращении огня с 27 июля

С понедельника, 27 июля, в самопровозглашенной Донецкой республике прекращаются все боевые действия. В Народной милиции ДНР сообщили о начинающемся режиме полного и бессрочного прекращения огня в соответствии с дополнительными мерами по обеспечению перемирия в Донбассе.

Данный режим начнется в самопровозглашенной республике в связи с достигнутыми 22 июля договоренностями на переговорах контактной группы в Минске.

«Всем военнослужащим Народной милиции с 00.01 часов 27 июля 2020 года запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие», - сообщил журналистам начальник ведомства Денис Синенков.

Режим прекращения огня предусматривает запрет на наступательные и диверсионные действия, ведение огня, в том числе снайперского, размещение вооружения в населенных пунктах, а также дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня.

В МИД ДНР отметили, что приказы о прекращении огня, в которых будут обозначены меры по поддержанию режима, вступят в действие с 27 июля до полного урегулирования конфликта.