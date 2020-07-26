Умерла автор антиперестроечного манифеста Нина Андреева

Автора знаменитого письма «Не могу поступаться с принципами» Нина Андреева умерла в возрасте 81 года после тяжелой болезни. Печальную новость сообщили на сайте незарегистрированной Всесоюзной Коммунистической партии большевиков.

«Перестало биться сердце пламенного патриота советской Родины, прозорливого политика, несгибаемого большевика, борца против оппортунизма в коммунистическом движении во всех его проявлениях», - говорится в сообщении организации.

Нина Андреева стала знаменита после статьи «Не могу поступаться с принципами», которая была напечатана 13 марта 1988 года газете «Советская Россия». Коллеги из газеты «Правда» назвали данное письмо «манифестом антиперестроечных сил». Так как в нем Андреева выразила опасения по поводу политики перестройки.

Нина Андреева родилась в 1938 году в Ленинграде. Она окончила Ленинградский технологический институт, после защиты диссертации стала кандидатом технических наук. С ноября 1991 года Андреева являлась лидером незарегистрированной Всесоюзной коммунистической партии большевиков.