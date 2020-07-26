Ракету-носитель «Протон-М» доставили на стартовый комплекс Байконура

На космодроме Байконур продолжаются работы по подготовке к пуску ракеты-носителя «Протон-М». Сегодня она была доставлена на стартовый комплекс

«В соответствии с графиком работ утром 26 июля 2020 года ракета космического назначения была доставлена на стартовый комплекс площадки №200 и установлена в вертикальное положение на стартовом столе (пусковая установка №39)», - сообщается на сайте Роскосмоса.

Заседание технического руководства по результатам испытаний систем ракеты, а также имитация ее заправки пройдет 28 июля 2020 года. На следующий день состоится заседание Госкомиссии для принятия решения на заправку и последующий пуск. Она запланирован на 30 июля, в 00.27 по московскому времени.