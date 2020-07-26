Врач рассказал, как отличить грипп от коронавируса

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы еще раз разъяснил, как отличить сезонный грипп от COVID-19.

«Если у вас резко повысилась температура до 40 градусов, и при этом есть все другие симптомы - слабость и ломота, то это, скорее всего, грипп. Характерные симптомы для коронавируса - это потеря обоняния и потеря чувства вкуса», - цитирует Андрея Тяжельникова радио «Говорит Москва».

Специалист сообщил, что инфекция коронавируса пока до конца не изучена. И, следовательно, может протекать совершенно по-разному, даже не проявляя себя никакими симптомами.

Согласно данным ВОЗ, от пандемии COVID-19 в мире скончались уже более 597 тысяч человек, при этом выявлено более 14 миллионов случаев заражения инфекцией.