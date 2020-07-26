«ВМФ достойно выполняет самые сложные задачи»: Путин поздравил моряков с праздником

Владимир Путин поздравил россиян с Днем Военно-морского флота.

«Товарищи матросы и старшины, мичманы и офицеры, адмиралы и генералы, дорогие ветераны, уважаемые граждане России поздравляю вас с Днем Военно-Морского флота! С праздником доблестного, овеянного немеркнущей славой российского флота», - заявил он.

В своем поздравлении Путин отдельно обратился к ветеранам.

«Сегодня отдаем дань уважения и признания ветеранам Великой Отечественной войны. Благодаря их стойкости, талантам и преданности родине Россия обрела славу Великой морской державы», - сказал Путин.

После обращения российского лидера прозвучал гимн Российской Федерации и первые корабли-участники парада появились на Неве.

В городе на Неве будет задействовано 46 кораблей, катеров и судов, в числе которых фрегат «Адмирал Касатонов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», корветы «Бойкий» и «Стойкий», подводные лодки «Санкт-Петербург», «Петропавловск-Камчатский», «Старый Оскол», большие десантные корабли «Минск» и «Петр Моргунов», малые ракетные корабли «Серпухов», «Мытищи», «Дмитровград», «Град Свияжск», «Советск» и многие другие.