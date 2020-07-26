Самолет Москва-Улан-Удэ вынужденно сел в Иркутске из-за закурившего пассажира

Самолет, выполнявший минувшей ночью рейс из Москвы -Улан-Удэ, был вынужден экстренно сесть в Иркутске, поскольку один из пассажиров пренебрег установленными правилами полета и решил закурить на борту. Как рассказала «Звезде» пресс-секретарь авиакомпании «Победа» Елена Селиванова, из-за деструктивного поведения мужчины командир корабля принял решение совершить посадку в Иркутске.

«Командир корабля принял решение сесть в Иркутске, чтобы исключить любые, даже минимальные риски возгорания. Так как безопасность полета и пассажиров - превыше всего», - объяснила представитель авиаперевозчика.

В Иркутске самолет вынужденно простоял 25 минут. Авиакомпания сожалеет о доставленных неудобствах и потерянном времени своих клиентов и теперь намерена взыскать все вынужденные расходы, которые она понесла за незапланированную стоянку, с дебошира.

«Он должен ответить за свой поступок», - добавила Елена Селиванова.

Представитель «Победы» подчеркнула, что безопасность полета - главный приоритет и любой риск должен быть исключен.