Главный военно-морской парад начался в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге начался Главный военно-морской парад. В праздничных мероприятиях примет участие президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.

В городе на Неве будет задействовано 46 кораблей, катеров и судов. Воздушная часть парада в Санкт-Петербурге будет представлена 41 единицей авиационной техники. В составе пешей колонны по Адмиралтейской набережной торжественным маршем под звуки военного оркестра пройдут офицеры Главного командования ВМФ, курсанты высших военно-морских учебных заведений Санкт-Петербурга, воспитанники Нахимовского училища и Кронштадтского морского кадетского военного корпуса.

Сегодня, 26 июля, в России отмечается День военно-морского флота, по случаю которого на основных базах ВМФ России пройдут парады с участием рекордного количества кораблей. Также парады в честь дня ВМФ пройдут в семи городах России. Всего в парадах ко Дню ВМФ будет задействовано около 15 тысяч военнослужащих, более 250 кораблей и судов, свыше 100 единиц наземной техники, около 80 самолетов и вертолетов.

Прямую трансляцию Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге смотрите на сайте телеканала «Звезда».





