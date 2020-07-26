В России выявлено 5 765 случая COVID-19

В России за последние сутки зарегистрировано 5 765 новых случаев COVID-19. В Москве выявлено 683 пациента с корнавирусной инфекцией. При этом выздоровело 3 110 человек.

Общее число зараженных COVID-19 достигло 812 485. За все время выздоровело 600 250 человек, сообщает оперштаб.

Впервые вспышку коронавируса зафиксировали в Китае в конце прошлого года. Эпицентром заражения стал город Ухань в провинции Хубэй, откуда вирус распространился по всему миру. Сегодня от недуга страдают более 16 миллионов человек.