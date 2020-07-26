Die Welt: США угрожают европейским подрядчикам «Северного потока-2»

Правительство США пытается снова усилить давление на немецкие и европейские компании, которые задействованы в сооружении нового российского газопровода «Северный поток-2». Немецкое издание Die Welt со ссылкой на свои источники сообщило, что американские власти провели уже две конференции по видеосвязи с подрядчиками газопровода из Германии и других стран Европы.

В ходе них представители США якобы намекнули подрядчикам, что если они и дальше продолжат участвовать в проекте, то их ждут «далеко идущие последствия». Как пишет газета, американские чиновники очень ясно дали понять, что хотят помешать завершению строительства «Северного потока-2».

«Я считаю, что угрозы очень и очень серьезные», - отметил источник газеты.

В конференции, по информации издания, принимали участие представители Государственного департамента, Минэнерго и Министерства финансов США.

На этой неделе сенат США одобрил проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, предусмотрев в нем дополнительные расходы на санкции против строительства нитки российского газопровода. В Кремле выразили обеспокоенность по поводу данного решения, а санкции назвали неприемлемыми.