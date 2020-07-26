В Берлине автомобиль въехал в толпу: есть пострадавшие
Три человека, по предварительной информации, находятся в тяжелом состоянии.
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Автомобиль въехал в толпу людей в Берлине. Сообщается, что легковушка выехала на тротуар рядом с Харденбергплатц в районе Шарлоттенбург.
По предварительной информации, пострадали не менее семи человек. Из них три человека находятся в тяжелом состоянии.
«Полиция занялась выяснением причин инцидента», - сообщает пожарная служба города на своей странице в Twitter.
На место прибыли 60 сотрудников пожарной службы, были задействованы спасательные вертолеты.