В Берлине автомобиль въехал в толпу: есть пострадавшие

Автомобиль въехал в толпу людей в Берлине. Сообщается, что легковушка выехала на тротуар рядом с Харденбергплатц в районе Шарлоттенбург.

По предварительной информации, пострадали не менее семи человек. Из них три человека находятся в тяжелом состоянии.

«Полиция занялась выяснением причин инцидента», - сообщает пожарная служба города на своей странице в Twitter.

На место прибыли 60 сотрудников пожарной службы, были задействованы спасательные вертолеты.