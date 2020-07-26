Путин поздравил участников Главного парада с Днем военно-морского флота

Президент России Владимир Путин, прибывший в Кронштадт на Главный военно-морской парад, поздравил экипажи всех участвующих в мероприятии кораблей с Днем военно-морского флота.

«Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с Днем военно-морского флота!», - обратился глава государства к собравшимся морякам с борта катера.

26 июля, в России отмечается День военно-морского флота, по случаю которого на основных базах ВМФ России пройдут парады с участием рекордного количества кораблей. Главный военно-морской парад состоится в Санкт-Петербурге. В городе на Неве будет задействовано 46 кораблей, катеров и судов, в числе которых фрегат «Адмирал Касатонов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», корветы «Бойкий» и «Стойкий», подводные лодки «Санкт-Петербург», «Петропавловск-Камчатский», «Старый Оскол», большие десантные корабли «Минск» и «Петр Моргунов», малые ракетные корабли «Серпухов», «Мытищи», «Дмитровград», «Град Свияжск», «Советск» и многие другие.