Путин встретился с Шойгу и главкомом ВМФ в Кронштадте

Путин провел в Кронштадте встречу с министром обороны Сергеем Шойгу и главкомом ВМФ Николаем Евменовым на корабле.

Сегодня, 26 июля, в России отмечается День военно-морского флота, по случаю которого на основных базах ВМФ России пройдут парады с участием рекордного количества кораблей. Главный военно-морской парад состоится в Санкт-Петербурге.

Также парады в честь дня ВМФ пройдут в семи городах России. Всего в парадах ко Дню ВМФ будет задействовано около 15 тысяч военнослужащих, более 250 кораблей и судов, свыше 100 единиц наземной техники, около 80 самолетов и вертолетов.