Путин встретился с Шойгу и главкомом ВМФ в Кронштадте
Глава государства сегодня находится в Санкт-Петербурге и принимает участие в праздничных мероприятиях по случаю дня ВМФ.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Путин провел в Кронштадте встречу с министром обороны Сергеем Шойгу и главкомом ВМФ Николаем Евменовым на корабле.
Сегодня, 26 июля, в России отмечается День военно-морского флота, по случаю которого на основных базах ВМФ России пройдут парады с участием рекордного количества кораблей. Главный военно-морской парад состоится в Санкт-Петербурге.
Также парады в честь дня ВМФ пройдут в семи городах России. Всего в парадах ко Дню ВМФ будет задействовано около 15 тысяч военнослужащих, более 250 кораблей и судов, свыше 100 единиц наземной техники, около 80 самолетов и вертолетов.