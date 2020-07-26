Ветеран ВМФ рассказал, почему советские и российские моряки не боятся Бермудского треугольника

Герой России и ветеран ВМФ, контр-адмирал Всеволод Хмыров рассказал «Звезде», почему советские и российские моряки-подводники не боятся загадочного Бермудского треугольника.

«Этот предмет доказывает, насколько сильны и долговечны мифы: третья флотилия ракетных подводных крейсеров стратегического назначения выполняла боевые службы в районе Саргассова моря почти два десятка лет. Ни я, ни мои товарищи на ракетных подводных крейсерах ни разу не встретили никаких необычных явлений, о которых гудит мир. Зато мы видели водоросли, видели и чувствовали, слышали эту теплую воду на глубине 50 метров до 26 градусов. Так что Бермудский треугольник для советского подводника был в то время совершенно безопасен», - рассказал ветеран.

Хмыров также отметил, что он останется безопасным и для современных российских моряков.

26 июля, в России отмечается День военно-морского флота, по случаю которого на основных базах ВМФ России пройдут парады с участием рекордного количества кораблей. Главный военно-морской парад состоится в Санкт-Петербурге. В городе на Неве будет задействовано 46 кораблей, катеров и судов, в числе которых фрегат «Адмирал Касатонов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», корветы «Бойкий» и «Стойкий», подводные лодки «Санкт-Петербург», «Петропавловск-Камчатский», «Старый Оскол», большие десантные корабли «Минск» и «Петр Моргунов», малые ракетные корабли «Серпухов», «Мытищи», «Дмитровград», «Град Свияжск», «Советск» и многие другие.