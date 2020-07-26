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Самый большой Андреевский флаг подняли в Североморске в День ВМФ

Ирина Егорова
10:27 26.07.2020
На крейсерах Северного флота «Петр Великий» и «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» также подняли орденские военно-морские флаги.
Самый большой Андреевский флаг подняли в Североморске в День ВМФ
© Фото: Павел Львов, РИА Новости

Самый большой Андреевский флаг в День Военно-морского флота России подняли на мысе Алыш в главной базе Северного флота - Североморске.

«Торжественный подъем военно-морского флага, а также государственного флага и флагов расцвечивания состоялся сегодня в 9 часов на всех кораблях, подводных лодках и судах обеспечения Северного флота», - передает пресс-служба Северного флота.

На крейсерах Северного флота «Петр Великий» и «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» также были подняты орденские военно-морские флаги, а на легендарной подводной лодке-музее «К-212 -  Краснознаменный флаг ВМФ СССР, как напоминание о преемственности боевой славы военных моряков Северного флота.

Торжественные мероприятия, посвященные Дню ВМФ России, состоятся в Североморске днем на Приморской площади и в Кольском заливе, в акватории базы надводных кораблей.

Сегодня, 26  июля в торжественном мероприятии в столице Северного флота - городе Североморске - будет задействовано 42 корабля и судна обеспечения, в том числе тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», атомные подводные лодки «Князь Владимир» и «Новомосковск», большой противолодочный корабль «Североморск», ракетный крейсер «Маршал Устинов», а также 25 единиц наземной техники, два вертолета и более трех тысяч военнослужащих. 

При этом подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» впервые примет участие в параде в День Военно-морского флота в Североморске. 

В 2020 году любоваться боевыми кораблями можно будет не только в Санкт-Петербурге, но и в Балтийске, Владивостоке, Североморске, Севастополе и Каспийске. Всего в парадах ко Дню ВМФ будет задействовано около 15 тысяч военнослужащих, более 250 кораблей и судов, свыше 100 единиц наземной техники, около 80 самолетов и вертолетов.

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