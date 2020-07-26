«Как в фильме ужасов»: на Камчатку обрушились «торнадо» из комаров

На Камчатке отмечается странное явление: на регион обрушились «торнадо» из комаров. Видео инцидента попало в Сеть.

На кадрах видно, как насекомые кружатся в огромных воронках, похожих на торнадо. Оператор сравнивает жуткую картину с нашествием инопланетян и фильмами ужасов.

Ранее полчища комаров «напали» на Подмосковье. Жители жалуются на тучи комаров и на их особо агрессивное поведение. Насекомые не щадят ни взрослых, ни детей.