SpaceX совершит новую попытку запуска на орбиту спутников Starlink

Компания SpaceX, основанная американским предпринимателем Илоном Маском, собирается осуществить очередную попытку запуска ракеты-носителя Falcon 9 для доставки на орбиту новой партии спутников Starlink.

Пуск ракеты с аппаратами для создания глобального интернет-покрытия откладывался уже несколько раз по причине неподходящих погодных условий и технических трудностей, связанных с необходимостью дополнительного тестирования систем.

Согласно изначальному плану, Falcon 9 должен был улететь с космодрома NASA во Флориде еще в июне. Седьмая попытка вылета ракеты-носителя с 57 мини-спутниками намечена на 03.45 по местному (10.45 по московскому) времени 31 июля.

Вместе со спутниками Starlink на орбиту будут выведены два космических аппарата Global-5 и Global-6 компании BlackSky, предназначенных для мультиспектральной съемки Земли.

Предыдущий пуск спутников, произведенный компанией SpaceX, состоялся 13 июня текущего года.