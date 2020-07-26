На Канарские острова упал метеорит

На территорию Испании в районе Канарских островов упал метеорит. Большая часть космического тела, приблизившегося к Земле, не достигла поверхности планеты, однако отдельные его обломки, согласно данным ученых, должны были оказаться на севере острова Тенерифе.

Несмотря на то, что метеорит упал на Землю еще 14 июля, специалисты узнали о произошедшем лишь накануне. Восстановить картину событий двухнедельной давности удалось исследователям местного Музея науки и космоса по записям с камер. Об этом сообщает газета Diario de Avisos.

Сейчас на предположительном месте падения стараются отыскать кусочки иноземной породы, которые, как ожидается, должны оказаться не крупнее монеты и весить примерно 10-50 граммов.