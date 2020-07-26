Один американский танк подбил другой в ходе учений

Американский танк M1A2 Abrams в ходе учений в штате Техас случайно выстрелил в другой танк из своей части.

Во время отработки огня по движущимся целям с расстояния в 2,6 километра экипаж танка принял другую боевую машину своей части за учебную цель и поразил ее.

В результате попадания тренировочным снарядом ранения получил один из членов экипажа подбитой машины. Его доставили в госпиталь и оказали всю необходимую помощь. В данный момент проводится служебное расследование, передает Defence Blog.