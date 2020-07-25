СМИ сообщили о госпитализации Елены Кондулайнен

Актриса Елена Кондулайнен попала в больницу. Как пишет «МК», Кондулайнен находилась в ресторане ЦПКиО имени Горького, где проходил выпускной вечер для школьников, когда внезапно пожаловалась на головную боль. Вскоре после этого у нее стали наблюдаться явные нарушения речи, после чего официант принял решение немедленно вызвать бригаду медиков.

Приехавшие на место врачи скорой помощи предложили актрисе госпитализацию, от которой она стала отказываться. Однако в конечном итоге медики все же настояли на своем и увезли Елену в ГКБ имени Боткина.

По предварительным данным, у 62-летней актрисы подозревается инсульт.

Елена Кондулайнен снялась более чем в 40 фильмах, а в 2002 году получила звание заслуженной артистки Российской Федерации.