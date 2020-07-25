Глава Минздрава Хакасии подал в отставку

Министр здравоохранения Хакасии Владимир Костюш подал заявление об отставке. Это произошло из-за претензий, связанных с выплатами медикам.

«Владимир Костюш действительно подал заявление вчера вечером. С 20 июля он находится в отпуске», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы республиканского правительства.

О подписании либо неподписании поданного им заявления при этом не сообщается.

Напомним, некоторым временем ранее в СМИ появились сообщения о том, что медики Хакасии не получили выплат за работу в условиях коронавируса. В процессе разбирательства прокуратура определила, что республиканский Минздрав не принял надлежащих мер по обеспечению, в то время как власти заявляли, что задержка связана с документальным оформлением выплат. Костюш занимал должность министра здравоохранения республики с 2017 года.