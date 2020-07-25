Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Названы последствия COVID-19 для здоровья молодых людей

Наталия Майорова
09:03 25.07.2020
Результаты опроса показали, что часть респондентов так и не смогла вернуться к своему обычному состоянию здоровья даже спустя три недели после заболевания COVID-19.
Названы последствия COVID-19 для здоровья молодых людей
© Фото: Yasin Akgul, dpa, Globallookpress

Молодые люди, переболевшие COVID-19, могут, как следствие, неделями восстанавливаться даже от легкой инфекции даже если ранее у них не было проблем со здоровьем. Об этом сообщается в докладе Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.

Результаты опроса показали, что около пятой части от общего числа респондентов так и не смогли вернуться к своему обычному состоянию здоровья даже в течение 21 дня после того, как был получен положительный результат теста на COVID-19. Среди симптомов у них по-прежнему оставались кашель, усталость и одышка. Все они сохранялись недели спустя после избавления от коронавируса.

Эксперты убеждены, что выздоровление после выписки из больницы может продолжаться длительный период даже у молодых людей без хронических заболеваний. При этом бороться с распространением COVID-19 можно, соблюдая простые правила: часто мыть руки, носить защитные маски в общественных местах и не забыть о социальном дистанцировании, уточняет Reuters.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата25.07.2020, 03:42
Прибрежным территориям предрекли затопление из-за таяния льдов
Дата24.07.2020, 15:40
Путин попросил Шойгу доложить о подготовке Военно-морского парада
Дата24.07.2020, 15:57
РФС утвердил календарь РПЛ на новый сезон
Дата24.07.2020, 12:57
В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль проекта «Каракурт»
Дата20.07.2020, 17:50
Советские, рекордные, наши: какими спустя 40 лет вспоминают Олимпийские игры 1980 года
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
09:03 В стране и мире
Названы последствия COVID-19 для здоровья молодых людей
08:17 В стране и мире
«Колоссальные потери»: реабилитолог рассказал о долгосрочных проблемах со здоровьем из-за COVID-19
06:38 В стране и мире
В Минздраве дали прогноз по распространению коронавируса осенью
04:04 В стране и мире
Психолог напомнила о важности объятий
03:02 В стране и мире
Богатые люди раскупают острова на фоне пандемии коронавируса
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
09:03 В стране и мире
Названы последствия COVID-19 для здоровья молодых людей
08:17 В стране и мире
«Колоссальные потери»: реабилитолог рассказал о долгосрочных проблемах со здоровьем из-за COVID-19
07:49 В стране и мире
Заряд бодрости: найдена замену утреннему кофе
01:27 В стране и мире
Видео
Тепло и освежающие дожди: в Европейскую Россию вернется лето
20:06 В стране и мире
статья
Запреты не помеха: названы способы уехать за границу в период пандемии
События дня
События дня
Главный военно-морской парад
Коронавирус
Изменения в Конституцию
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Удары «Калибрами»: военнослужащие ЧФ уничтожили «противника» в Крыму в ходе внезапной проверки
Видео
Памятнику Высоцкому на Ваганьковском кладбище переустановили голову
Видео
Крики и суматоха: пассажиры перехваченного ВВС США самолета сняли на видео панику в салоне
Родители Фриске отсудили у Шепелева 7 миллионов рублей
Перенесший операцию Буйнов обеспокоил подписчиков новой фотографией
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.