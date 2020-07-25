Названы последствия COVID-19 для здоровья молодых людей

Молодые люди, переболевшие COVID-19, могут, как следствие, неделями восстанавливаться даже от легкой инфекции даже если ранее у них не было проблем со здоровьем. Об этом сообщается в докладе Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.

Результаты опроса показали, что около пятой части от общего числа респондентов так и не смогли вернуться к своему обычному состоянию здоровья даже в течение 21 дня после того, как был получен положительный результат теста на COVID-19. Среди симптомов у них по-прежнему оставались кашель, усталость и одышка. Все они сохранялись недели спустя после избавления от коронавируса.

Эксперты убеждены, что выздоровление после выписки из больницы может продолжаться длительный период даже у молодых людей без хронических заболеваний. При этом бороться с распространением COVID-19 можно, соблюдая простые правила: часто мыть руки, носить защитные маски в общественных местах и не забыть о социальном дистанцировании, уточняет Reuters.