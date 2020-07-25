СМИ: китайские дипломаты покинули генконсульство в Хьюстоне

Китайские дипломаты освободили закрытое по требованию США генконсульство КНР в Хьюстоне. Как сообщает газета Houston Chronicle, в здание уже вошли американские чиновники.

По информации СМИ, незадолго до 16.00 по местному времени (00.00 по Москве), когда китайские дипломаты, согласно договоренности, должны были покинуть здание, полиция Хьюстона оцепила территорию рядом с консульством. После этого от здания отъехали три автомобиля-фургона с дипломатическими номерами.

Чуть ранее агентство Reuters сообщило, что возле консульства Китая в Хьюстоне заметили несколько человек. Предположительно, ими могли быть американские чиновники, которые попытались силой открыть заднюю дверь здания. В итоге это сделать им удалось, и они вошли внутрь.

Напомним, решение США закрыть представительство Китая в Хьюстоне МИД КНР назвал политической провокацией и заявил, что примет ответные действия.