Заряд бодрости: найдена замену утреннему кофе

Зерна кофе в шоколадной оболочке не вызывают перенапряжения мозга, которое может наступить из-за большой дозы кофеина, пояснил нейропсихолог Ирина Хвингия в интервью радио Sputnik. Шоколад содержит в своем составе витамины группы В который оказывает успокоительное действие и создает баланс. Кроме того, шоколад снижает уровень холестерина.

«Кофе и шоколад взаимодополняют друг друга. Они снижают вредное воздействие друг друга. Пять зерен кофе в шоколаде более чем достаточно, чтобы немного активировать нервную систему и поддержать работоспособность на некоторое время. Однако здесь важно понимать, что даже если потреблять их тоннами, эффект все равно будет ненадолго», - говорит медицинский работник.

Если человек спит меньше трех часов в сутки и вследствие этого не высыпается хронически, никакие зерна в шоколаде его здоровье в порядок не приведут. В этом случае нужно будет восстановить режим дня, а не увеличить количеств зерен кофе, заметил Ирина Хвингия.