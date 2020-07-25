Ученые рассказали о необычном состоянии организма при появлении рака

Исследователи из Массачусетского технологического института и Клеточной обсерватории Клармана в Институте Броуда зафиксировали странное состояние клеток в организме, которое возникает на ранних стадиях развития онкологии. После этого, данный процесс буквально помогает раку приспособиться к химиотерапии.

На сегодняшний день устойчивость рака к такого рода лечению является одним из основных препятствий для достижения ремиссии. Существует мнение, что в основе данной устойчивости к лекарствам могут лежать уникальные генетические мутации в опухолях. Однако в последнее время исследователи обращают внимания на негенетические изменения в раковых клетках, благодаря которым последние приспосабливаются к лекарствам.

Так, например, одним из способов развития устойчивости раковых клеток является изменение их идентичности. По мнению исследователей, чувствительная клетка рака предстательной железы к гормонально-блокирующей терапии может «преобразиться» в клеточный тип, который не требует гормона для роста. Поэтому один вид опухоли может отличаться по своему составу от другого - и из-за этой неоднородности возникают проблемы в лечении.

Исследователи подчеркивают, что не все клетки опухоли могут адаптироваться к лекарствам. При комбинации химиотерапевтических препаратов с новыми лекарственными средствами, тем не менее, существует возможность обеспечить более длительную ремиссию, сообщает EurekAlert.