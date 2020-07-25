Названы способы защиты гаджетов от хакеров

Безопасность смартфонов и компьютеров зависит от того, насколько грамотно распоряжаются ими их владельцы. Для того, чтобы обезопасить себя и свой гаджет, в первую очередь, не стоит открывать подозрительные файлы и оставлять личные данные в открытом доступе. Как рассказал директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов, стоит избегать подключения к открытым сетям Wifi, это также поможет защитить компьютер и смартфон от вредоносных программ.

Воспользовавшись опубликованными в соцсетях данными - телефоном, электронной почтой, а также личными данными, мошенники могут начать выведывать дальше нужную им информацию.

«Исключением являются рабочие контактные данные, но и там нужно предельно внимательно следить за вложениями в письма - не открывать подозрительные файлы особенно от незнакомых пользователей. Яркие рассылки о необычно крупном выигрыше или огромной задолженности», - цитирует специалиста агентство «Прайм».

Павел Мясоедов предупредил, что опасность может создать и бесплатный интернет в общественных местах, поскольку там ваши данные также могут перехватить злоумышленники. В случае подключения к Сети в кафе или торговом центре, лучше не пользоваться своими паролями и не делать важных рассылок.