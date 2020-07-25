«Колоссальные потери»: реабилитолог рассказал о долгосрочных проблемах со здоровьем из-за COVID-19

Долгосрочные проблемы со здоровьем могут возникнуть у людей, переболевших COVID-19. Об этом сообщил завотделением медицинской реабилитации Сеченовского университета Константин Терновой.

Он отметил, что речь идет, в частности, о сердечно-сосудистых заболеваниях, эндокринологических нарушениях и психоневрологических проблемах.

При этом коронавирус, убежден специалист, не проходит, как обычная пневмония.

«Зачастую заболевание сопряжено с сильной интоксикацией организма и высокой температурой, которая ничем не снижается. Все это колоссальные потери для здоровья», - цитирует Тернового RT.

Кроме того, повреждение легких у пациентов с коронавирусом может достигать 90%. Помимо этого, от данного заболевания страдают и другие органы, отмечает Терновой.

«Во многих органах есть рецепторы к этому вирусу. Они есть в поджелудочной железе, сердце, тканях яичка. Происходит и нарушение в системе свертываемости крови», - добавил специалист.

Наиболее критическим проявлением инфицирования COVID-19 является легочная пневмония, убежден эксперт. Коронавирус может также осложнить сахарный диабет и поразить поджелудочную железу, а микротромбозы могут повреждать другие органы, добавил специалист.