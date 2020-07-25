Росатом начнет печатать имплантаты для позвоночника на 3D-принтерах

Российские ученые, занимающиеся разработками в атомной отрасли, намерены изготавливать самые востребованные в хирургии межпозвоночные импланты с помощью технологий трехмерной печати.

Как указано на сайте закупок Росатома, главным достоинством спинальных кейджей, напечатанных на 3D-принтере, будет возможность их применения для эффективного лечения различных травм позвоночника.

В настоящее время управляющая компания научного дивизиона госкорпорации организовала конкурс на разработку самих металлических кейджей, а также инструментов для их установки. Для этого будут изготовлены экспериментальные образцы новых спинальных имплантов и инструментов к ним, а также разработан план программы для их клинических испытаний, пишет РИА Новости.

Технология трехмерной печати различных объектов обладает рядом преимуществ. Прежде всего, это сложная форма продукции, которую часто невозможно достичь механический обработкой или литьем. Кроме того, возможность уникальных сочетаний материалов, для изготовления одного изделия - например, металла и керамики. А также значительное снижение массы изделия и сроков производства прототипов.