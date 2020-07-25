Бюджет РФ ежегодно теряет 58 млрд из-за налоговых преступлений
В День сотрудников органов следствия, который отмечается в РФ 25 июня, в СК РФ рассказали о динамике налоговой преступности в России.
© Фото: pixabay.com
Российский бюджет из-за налоговых преступлений теряет более 58 миллиардов рублей. Как заявила заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко, данная ситуация складывается ежегодно.
«По данным СК России, в результате совершения налоговых преступлений ежегодно бюджет страны теряет в среднем чуть более 58 миллиардов рублей», - сообщила Леоненко РИА Новости.
В то же время, описывая динамику налоговой преступности в целом, генерал-полковник констатировала, что на протяжении 2016-2019 годов она находится на относительно стабильном уровне, за исключением небольшого снижения.