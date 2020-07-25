Бюджет РФ ежегодно теряет 58 млрд из-за налоговых преступлений

В то же время, описывая динамику налоговой преступности в целом, генерал-полковник констатировала, что на протяжении 2016-2019 годов она находится на относительно стабильном уровне, за исключением небольшого снижения.

В День сотрудников органов следствия, который отмечается в РФ 25 июня, в СК РФ рассказали о динамике налоговой преступности в России.

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